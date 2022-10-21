Başkan Erdoğan "Blokzincir İstanbul" programında konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi’nde Blokzincir İstanbul programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blok zincir teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum” dedi.