Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da. Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kılacak | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak ve toplu açılışlar gerçekleştirmek üzere Diyarbakır'a geldi. Evlat nöbetindeki anneleri de ziyaret edecek olan Başkan Erdoğan, cuma namazını kılmak amacıyla Kurşunlu Camii'ne geldi.