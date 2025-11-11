Başkan Erdoğan: "Hedefimiz bu yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturmak" | Video

11.11.2025 | 15:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 ildeki fidan dikim alanlarında 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün sizlerle kıracağız." ifadelerini kullandı.