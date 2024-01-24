Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi arasında kritik zirve | Video

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Reisi ile Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşecek. Görüşme dünya basınında yankı uyandırırken masadaki konular merak konusu oldu.