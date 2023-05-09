Başkan Erdoğan müjdeyi Adana'dan verdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'daki mitinginde depremzede öğrencilere bir müjde verdi. Başkan Erdoğan deprem bölgesindeki lise öğrencileri için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25'lik ek kontenjan ayrılacağını açıkladı. 7'li koalisyona da 14 Mayıs için net bir mesaj veren Başkan Erdoğan "Hepsi siyaset arşivinin tozlu raflarında yerini alacak" ifadelerini kullandı.