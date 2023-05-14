Başkan Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak | Video
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler de merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul'da kullanacak.
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