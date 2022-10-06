Başkan Erdoğan Prag'da! Türk vatandaşlardan sevgi seli | Video

Avrupa ülkelerinin liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ilk toplantısı için bugün Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Türk vatandaşlar Başkan Erdoğan'ı sevgi seli eşliğinde karşıladı.