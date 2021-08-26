Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te tarihi sözler: Anadolu'nun sıfır noktasından bir kez daha söz veriyoruz...
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Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan, burada tarihi mesajlar verdi. Erdoğan, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı da, İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı da, Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı da bizimdir." dedi. Erdoğan, "Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası Malazgirt'ten bir kez daha söz veriyoruz." diyerek şu ifadeleri kullandı: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine rıza göstermeyeceğiz.