Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video
24.11.2025 | 13:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığınca düzenlenen "Milli Sarayların Yüzyılı" Uluslararası Sempozyumu'na bir video mesaj gönderdi.
