Başkan Erdoğan'ı TDT 12. Zirvesi'nde Aliyev karşıladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nin düzenlendiği Azerbaycan'ın Gebele kentindeki Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelişinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6-7 Ekim tarihlerinde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Gebele kentinde temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nin yapıldığı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne giriş yaptı. Aliyev tarafından karşılanan Başkan Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Aliyev ile bir süre ayakta sohbet etti.

Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık edeceği TDT Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer alıyor.
"Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla düzenlenen zirvede liderlerin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması, Türk dünyasında iş birliğini güçlendirmeyi barış ve refahı artırmaya yönelik belgeler imzalanması bekleniliyor.

