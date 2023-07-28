Video Haber Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu | VİDEOHABER
Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu | VİDEOHABER

Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu | VİDEOHABER

28.07.2023 | 19:09

Başkan Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Basketbol Gelişim Merkezi'nin 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkeye hizmet edeceğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah 2024 yılının mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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