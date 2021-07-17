BAYKAR'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin | Video

Bayraktar İHA ve SİHA'ların üretimini gerçekletiren BAYKAR savunma, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. BAYKAR'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" ifadeleri yer aldı.