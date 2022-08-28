Video Haber Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video
Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video

Belediye bunu yaparsa? Çeşme’de moloz rezaleti | Video

28.08.2022 | 11:30

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Dalyan’da yol açma çalışması başlatan Çeşme Belediyesi, buradan çıkan molozları boş araziye döktü. Çeşme Belediyesi'nin ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş 2 moloz döküm alanı dururken arsa vasfındaki deniz manzaralı araziye moloz dökmesi tartışma yarattı. Çeşme Belediyesi’nin söz konusu araziye moloz dökmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geçici moloz depolama izni alıp almadığı merak konusu oldu.

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Her yıl turizm sezonunda milyonlarca turisti ağırlayan Çeşme Belediyesi, belediye meclisinde aldığı kararla 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi için ilçe sınırları içinde inşaat yasağı getirdi.

KENDİ ALDIĞI KARARA UYMADI
Kendi aldığı inşaat yasağına uymayan CHP'li Çeşme Belediyesi, Dalyan'da Turizm Lojmanları karşısında iddiaya göre özel mülkiyete ait arsada yol çalışması başlattı. Sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan iş makinaları Dalyan'da rahatsızlık yarattı. Edinilen bilgiye göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta herhangi bir işlem yapmadan olay yerinden ayrıldı. Zabıta ekibi soranlara da inşaat yasağının belediye çalışmalarını kapsamadığını söyledi. Turizm sezonunda ilçede inşaat yasağı uygulayan Çeşme Belediyesinin kendi koyduğu yasağı delmesi ilçede tartışma yarattı.

MOLOZLAR DENİZ MANZARALI ARSAYA
Tüm bunlar yetmezmiş gibi Çeşme Belediyesi, buradaki yol yapım çalışmaları sırasında çıkan molozları da yine Dalyan'da İmam Hatip Lisesi karşısında deniz manzaralı boş arsaya döktü. Üzerinde Çeşme Belediyesi yazan kamyonların molozları, etrafında yazlıkların bulunduğu boş arsaya dökmesi çevrede rahatsızlık yarattı. Kaçak moloz dökümünü önlemekle yükümlü Çeşme Belediyesi'nin ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş 2 moloz döküm alanı bulunmasına rağmen buraya moloz dökmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Çeşme Belediyesi'nin geçici moloz depolama için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden izin alıp almadığı merak konusu oldu.

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