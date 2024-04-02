Beşiktaş'taki yangında 29 kişi can vermişti! Faciadan saatler öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki bir eğlence merkezinin tadilatı sırasında çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Korkunç olayda 29 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Eğlence merkezinde faciadan saatler öncesinde paylaşılmış görüntüler ortaya çıktı.