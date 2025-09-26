Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dostluk paylaşımı: Çok saygı duyulan bir adam
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği dünkü görüşmesini, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik dostluk mesajının da yer aldığı bir video ile paylaştı. Paylaşımda Trump'ın sözleri yer aldı: Biz uzun zamandır dostuz ve kendisi çok saygı duyulan bir adam.
