Video Haber Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

28.02.2024 | 18:55

Beykoz'da 6 katlı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.

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