Beykoz'da fabrika yangını: Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

Beykoz'da 6 katlı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrika kullanılamaz hale geldi.