Brezilya'da corona virüsü (Covid19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 oldu | Video
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Brezilya'da, Corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 474 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, corona virüsü (Covid 19) salgınına karşı önlemlerin gereksiz olduğunu söylemiş ve halka normal hayatlarına devam etmeleri çağrısında bulunmuştu.