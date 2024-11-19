Can dostlarımızı İstanbul İtfaiyesi kurtardı: Vatandaşlar teşekkür etti
İstanbul İtfaiye Ekipleri, Fatih’te park halinde bulunan bir aracın motoruna girerek sıkışan iki yavru kediyi kurtardı.
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