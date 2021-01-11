CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı! | Video
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Daha önce "Akdeniz’de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.