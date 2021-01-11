Video Haber CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı! | Video

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı! | Video

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yine Türkiye'nin yatırımlarını hedef aldı! | Video
11.01.2021 | 23:22

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Daha önce "Akdeniz’de petrol aramaktan vazgeçin" diye çağrı yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bu kez nükleer santrallerle ilgili konuştu. Başarır "Yol yakınken vazgeçin" dedi. Ali Mahir Başarır, "Türk ordusu satılmıştır" çıkışıyla da tepki çekmişti.

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