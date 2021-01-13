“CHP, taciz ve tecavüz vakalarını unutturmak için gündem değiştirmeye çalışıyor” | Video
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, son günlerde CHP Genel Başkanı’nın haddi aşan sözlerinin parti içindeki taciz ve tecavüz vakalarını unutturmaya yönelik olduğunu söyledi. CHP’nin taciz ve tecavüzcülerle ilgili hala hiçbir şey yapmadığını hatırlatan Şenocak, “Kamuoyu gündemini değiştirmeye çalışıyorlar. Sebebi ise; taciz, tecavüz, ahlaksızlık CHP’de diz boyu! İstediğiniz kadar algı oyunları yapın, bu ahlaksızlıkları örtemeyeceksiniz.” dedi.