Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi | Video 09.07.2021 | 21:34
04:40
Başkan Erdoğan Diyarbakır'da gençlerle buluştu | Video 09.07.2021 | 18:48
50:31
00:24
04:30
Dilek Güngör | Aynı filmi sürekli seyredemeyiz! 09.07.2021 | 17:05
05:56
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluştu 09.07.2021 | 16:05
02:05
Başkan Erdoğan "Terör örgütünün kalleş yüzünü deşifre ettiler" 09.07.2021 | 15:10
03:04
Haşmet Babaoğlu | Küçümseyerek küçülüyorlar! 09.07.2021 | 15:03
29:32
03:15
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu, ‘Muharrem’i ince ince doğramış 09.07.2021 | 14:57
07:33
Başkan Erdoğan "Diyarbakır'a sadece açılış yapmaya gelmedik" 09.07.2021 | 14:51
05:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle su savaşı yaptı | Video 09.07.2021 | 13:55
00:20
02:05
Diyarbakır'da vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi | Video 09.07.2021 | 14:11
06:35
06:08
01:27
03:25
Engin Ardıç | Burnu uzayacak 09.07.2021 | 11:35
06:04
Yavuz Donat | Anadolu’dan manzaralar 09.07.2021 | 11:29
01:22
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! Etkisiz hale getirildiler 09.07.2021 | 11:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle beraber türkü söyledi. Detaylar A Haber'de...