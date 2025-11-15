Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar

15.11.2025 | 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim millete, ülkeye hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok." dedi.