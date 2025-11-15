Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 350 Bininci Afet Konutu Teslim Töreni’nde önemli açıklamalar
15.11.2025 | 17:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarını savunan Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim millete, ülkeye hizmet etmekten başka bir gayemiz yok. Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan, sıkıntılarına çözüm üretmekten başka hiçbir amacımız yok." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu 15.11.2025 | 17:20
46:27
11:38
01:59
İYİ Partili vekil Turhan Çömez'den şehit cenazesinde tepki çeken hareket 15.11.2025 | 14:09
02:38
Türkiye ve KKTC'den 'Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' 15.11.2025 | 11:09
00:19
Kırklareli’nde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yurtdışına kaçarken yakalandı 15.11.2025 | 09:18
01:44
"Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" diyen şehit babasına Bahçeli’den telefon 15.11.2025 | 07:36
04:57
Konyalı Şehit Ahmet Yasir Kuyucu son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 17:08
05:49
06:41
Eskişehirli Şehit Üsteğmen Emre Mercan dualarla son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:50
02:26
Amasyalı şehidin annesi: "Armağan’ım güle güle git" 14.11.2025 | 15:46
09:14
Balıkesir Şehit Emre Sayın'ı uğurladı 14.11.2025 | 15:28
01:05
Tekirdağlı şehit İlker Aykut son yolculuğuna uğurlandı 14.11.2025 | 15:26
45:01
Şehitlerimize veda... Vatan size minnettar 14.11.2025 | 13:53
00:37
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi. 14.11.2025 | 11:07
04:09
AK Parti kaynaklarından "İmralı" açıklaması: Sürece katkı sağlar 14.11.2025 | 10:18
48:35
Türkiye kahraman şehitlerini dualarla uğurluyor 14.11.2025 | 09:52
02:14
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilot şehit 14.11.2025 | 08:26
01:34
Türkiye kahraman şehitlerini son yolculuklarına uğurluyor 14.11.2025 | 08:23