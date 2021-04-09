Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
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Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. (9 Nisan 2021 Cuma)