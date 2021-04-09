Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
09.04.2021 | 16:34

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Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. (9 Nisan 2021 Cuma)

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