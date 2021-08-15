Video Haber Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın yapılacak. İşte gündem maddeleri | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın yapılacak. İşte gündem maddeleri | Video

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yarın yapılacak. İşte gündem maddeleri | Video
15.08.2021 | 10:33

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 16 Ağustos 2021 Pazartesi gerçekleşecek. 2 Ağustos'ta gerçekleşecek Kabine Toplantısı yangınlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte kritik kabine toplantısında gündem maddeleri.

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