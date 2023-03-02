Deprem araştırma komisyonu kurulacak | Video
TBMM Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Detaylar A Haber'de...
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