Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Sejourne ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.