Edirne’de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
Edirne’de özel harekat polisleri ve dron destekli zehir tacirlerine yönelik 16 adrese toplam 103 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı.
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