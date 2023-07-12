Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü | Video 12.07.2023 | 12:19 Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldi.