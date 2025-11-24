Video Haber Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video
24.11.2025 | 08:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

NSosyal hesabından, Güney Afrika ziyaretindeki temaslarından görüntülerin yer aldığı videolu bir paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gönlümüzde derin izler bırakan Güney Afrika ziyaretimizin, bu güçlü ve zengin coğrafyayla aramızdaki dostluk bağlarını daha da sağlamlaştıracağına yürekten inanıyorum."

