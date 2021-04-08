Esenyurt meclisinde basına engel! Zorla meclisten çıkardılar | Video

Esenyurt Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısında basın mensubu Emin Beyaz, zorla meclisten çıkarıldı. Pandemi tedbirlerini bahane ederek meclisten çıkarıldığını söyleyen Gazeteci Emin Kır, “Salon bomboştu. Sarı basın kartım olmasına rağmen meclisi takip etmeme izin vermediler. Haber alma özgürlüğümü kısıtladılar” dedi. Yaşanan duruma AK Partili meclis üyeleri de tepki gösterdi.

Esenyurt Belediyesi Nisan Ayı Meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Denetim Komisyon raporlarının görüşüldüğü toplantıya basın mensubu Emin Beyaz'ın zorla dışarı çıkarılması damga vurdu. Yaşanan olaya AK Partili meclis üyeleri de tepki gösterdi.Gazeteci Emin Beyaz, yaşadığı olayı SABAH'a anlattı. Beyaz, "mecliste denetim komisyonu raporları görüşülecekti. Bu raporlarda ciddi yolsuzluklar var. Bunları haber yapacağımı bildikleri için mecliste kalmamı istemediler. 5-6 kez dışarı çıkarmaya çalıştılar. Pandemi tedbirlerini bahane ettiler ama salon bomboştu. Basın meslek ilkelerinde gazetecinin haber alma özgürlüğü yer alır. Bugün benim haber almak özgürlüğümü elimden aldılar. Kaymakamı arayıp basın kartımın olmasına rağmen meclisten zorla çıkarıldığımı söyledim. AK Partili meclis üyeleri bana destek oldu" diye konuştu.Emin Beyaz sosyal medya hesabında da yaptığı paylaşımda, "Gürsel Tekin'in "iktidar olunca ilk iş olarak bütün gazetelere el koyacağız!" söyleminin temsilcisi, aynı zihniyetin savunucusu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı gazeteciyi meclisten çıkarmış çok mu..!" ifadelerini kullandı.