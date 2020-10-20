Video Haber Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video

Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video

Esenyurt'ta rezidanstaki intihar, kadınların işlediği cinayet çıktı | Video
20.10.2020 | 09:47

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Esenyurt'taki rezidansın 10'uncu katından düşerek ölen Türkmenistanlı 25 yaşındaki Kurban Makyarov'un, sevgilisi Dilmira Alimuradova (24) ve arkadaşı Soyave Admina (26) tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kadın, cinayet suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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