Esra Erol'da Gülseren'in anlattıkları kan dondurdu! Annesi gözyaşı döktü! | Video
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Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan 'Esra Erol’da' programına başvuran Ümit Hanım, yüzde 50 zihinsel engeli bulunan, evli ve 4.5 aylık hamile kızı Gülseren Apaydın'ın evine dönmesi için feryat etmişti. Esra Erol ve ekibi, pavyonda çalıştığı öğrenilen Gülseren Apaydın'ı buldu. Canlı yayına çıkan Gülseren, yaşadıklarını anlattı. “Çetenin eline düştüm” diyen Gülseren’in anlattıkları kan dondurdu. İşte ayrıntılar...