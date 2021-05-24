Video Haber FETÖ'nün uyuyan hücreleri devrede mi? İşte kamikaze saldırılarının perde arkası | Video

FETÖ'nün uyuyan hücreleri devrede mi? İşte kamikaze saldırılarının perde arkası | Video

FETÖ'nün uyuyan hücreleri devrede mi? İşte kamikaze saldırılarının perde arkası | Video
24.05.2021 | 22:37

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FETÖ’nün kripto unsurları ve bunların kamikaze saldırıları A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tarafından değerlendirildi. Karlov suikatı, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi ve AA muhabirinin skandal çıkışını değerlendiren Nazif Karaman, "FETÖ ile mücadele ısrarlı bir şekilde devam etmedikçe, bunların üstüne gidilmedikçe eylem sayısı artar." dedi.

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