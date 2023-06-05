Video Haber Galatasaraylı Mauro Icardi ile Simge'den 'Aşkın Olayım' düeti! | Video
Galatasaraylı Mauro Icardi ile Simge'den 'Aşkın Olayım' düeti! | Video

Galatasaraylı Mauro Icardi ile Simge'den 'Aşkın Olayım' düeti! | Video

05.06.2023 | 00:24

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, büyük bir coşkuyla tarihi zaferini kutluyor. Sezon boyunca rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, son olarak 37. haftada Fenerbahçe'yi mağlup etti. Ezeli rakibi karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alan Aslan, maç sonunda Nef Stadyumu'nda kupasını kaldıracak. Şampiyonluğun mimarları futbolcular, şampiyonluk kutlamalarına dikkat çeken şarkılarla çıktı.

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