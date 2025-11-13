Gürcistan'da şehit düşen askerlerimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor | Video

13.11.2025 | 16:37

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede kaza kırıma uğrayarak düştü. Uçağın içerisinde 20 askeri personelin bulunduğu açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. Arama çalışmalarının sona ermesiyle birlikte, şehitlerimizin bugün Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.