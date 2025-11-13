Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları sürüyor | Video
13.11.2025 | 09:10
Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçik’ten 19’unun naaşına ulaşılırken, kayıp olan Mehmetçiğin naaşını arama çalışmaları devam ediyor.
