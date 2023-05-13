HDP mitinginde Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazıp, Kılıçdaroğlu'na destek istediler... | Video

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP, Türkiye'nin dört bir yanında miting düzenledi. Yenikapı'da yapılan mitingte İmralı’ya selam pankartı açanlar hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu için destek istedi. Partinin milletvekili adayları tanıtılarak, ''1 oy Kılıçdaroğlu’na, 1 oy HDP'ye" çağrısı yapıldı. Alanda bulunan şahıslar bebek katili Öcalan'ın sözlerini pankartlara yazarak özgürlük çağrısı yaptı. Öte yandan HDP'nin İstanbul Mitingi’ne giden grup içerisinde bir kişi, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açtı ve gözaltına alındı.