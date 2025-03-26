İBB’ye yolsuzluk soruşturması! 3 inşaat şirketine el konuldu | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'ın üç şirketine el konuldu.