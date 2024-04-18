İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Tokat'taki deprem sonrası açıklama

Son dakika haberleri... Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Amasya, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi çevredeki illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından 231 ihbar ulaştığını yapılan ihbarlarda can kaybı ve yaralanmaların olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'taki deprem sonrası A Haber'e açıklamalarda bulundu.