İstanbul merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 42 şüpheli yakalandı | Video
23.10.2025 | 08:32
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda elebaşları yurtdışında olan organize suç örgütü üyeleri 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya yaptığı organize suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
