Video Haber İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video

İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video

31.10.2025 | 09:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonumuzla 17 şüpheliyi yakaladık" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım
Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara’da: İş birliğimiz, Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmezdir | Video 37:13
Son Dakika | Almanya Başbakanı Merz Ankara'da: "İş birliğimiz, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmezdir" | Video 30.10.2025 | 16:29
Almanya Başbakanı Merz Ankara’da | Video 09:36
Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video 30.10.2025 | 14:16
Bakan Tekin: Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum | Video 08:48
Bakan Tekin: "Dünyadaki eğitim sektörüyle herkesin insan haklarına egemen olacağına inanıyorum" | Video 30.10.2025 | 12:21
Bakan Bayraktar: Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da | Video 08:22
Bakan Bayraktar: "Akkuyu Nükleer Güç Santralinde elektrik üretimi 2026’da" | Video 30.10.2025 | 12:21
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber’de: Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var | Video 07:13
Karadağ Dışişleri Bakanı A Haber'de: "Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz var" | Video 30.10.2025 | 11:47
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
New York’ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
Kosova’da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
F-16’lardan nefes kesen gösteri | Video 02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 16:30
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 29.10.2025 | 11:25
SON DAKİKA: Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:27
SON DAKİKA: Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08:05
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 29.10.2025 | 07:50
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
Türk Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: Her alanda güçlü olmak zorundayız | Video 23:30
Türk Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: "Her alanda güçlü olmak zorundayız" | Video 28.10.2025 | 15:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay’ın tüm özellikleri | Video 14:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay'ın tüm özellikleri | Video 28.10.2025 | 15:17
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek | Video 02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY