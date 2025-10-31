İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video
31.10.2025 | 09:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah İstanbul ve Yalova merkezli, elebaşılığını cezaevinde bulunan bir şahsın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İEM Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Bu şehir eşkiyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi. 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım
Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İstanbul ve Yalova merkezli çete operasyonu: 17 gözaltı | Video 31.10.2025 | 09:22
01:14
CHP’nin ardından İYİ Parti’de para iddiası! 30.10.2025 | 22:31
11:08
Başkan Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor! 30.10.2025 | 18:36
37:13
09:36
Almanya Başbakanı Merz Ankara'da | Video 30.10.2025 | 14:16
08:48
08:22
07:13
03:30
05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
16:30
02:27
08:05
14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
23:30
14:52
02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44