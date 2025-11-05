Video Haber İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi!
05.11.2025 | 18:35

Dünyaca ünlü manken Alessandra Ambrosio, Harper's Bazaar'ın ilham veren kadınları onurlandırdığı 'Women of the Year 2025' törenine katıldı. Alessandra Ambrosio bu kapsamda İstanbul’a geldi. Ödül törenine katılan ünlü yıldız, bugün çekimlerin ardından İstanbul’da gezdi. Karaköy’de gezen ünlü yıldızın o pozları sosyal medyada gündem oldu!

