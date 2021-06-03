İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugünkü konuşmasında bahsettiği o görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
29:08
00:30
00:29
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan 14 Haziran'da Biden ile görüşecek | Video 03.06.2021 | 17:45
13:19
04:42
Salih Tuna | Davutoğlu’na bunu yapmayın! 03.06.2021 | 15:52
02:12
Hıncal Uluç | Van’daki çok önemli, ama ‘sessiz’ toplantı!.. 03.06.2021 | 15:51
13:28
04:29
Mahmut Övür | Marmara’nın ölümüne bir çivi de İmamoğlu’ndan 03.06.2021 | 14:23
02:46
Haşmet Babaoğlu | Günahlarından arınacaklar... 03.06.2021 | 14:21
03:24
Hasan Basri Yalçın | Amerikan tavrına dair 03.06.2021 | 14:14
03:13
Engin Ardıç | Öbekçiler göbekçiler 03.06.2021 | 14:10
05:38
Yavuz Donat | Akdeniz’in incisinde umutlu bekleyiş 03.06.2021 | 14:08
01:47
02:38
06:05
00:45
Netanyahu dönemi sona eriyor | Video 03.06.2021 | 02:44
01:54
Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı | Video 03.06.2021 | 00:41
00:43
Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti: Göğsümüzü kabarttınız | Video 03.06.2021 | 00:15
10:03
01:25
BM'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül | Video 02.06.2021 | 20:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe hazırlığı teşebbüsü olduğunu anımsattı. Şentop yaptığı açıklamalarda, 17 Aralık'tan 2 hafta önce, 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu aktardı. İşte Şentop'un bahsettiği o fotoğraflar...