Video Haber İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugünkü konuşmasında bahsettiği o görüntüler | Video

İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugünkü konuşmasında bahsettiği o görüntüler | Video

İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un bugünkü konuşmasında bahsettiği o görüntüler | Video
03.06.2021 | 18:03

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında 17-25 Aralık 2013'te FETÖ'nün yargı eliyle gerçekleştirmeye çalıştığı bir darbe hazırlığı teşebbüsü olduğunu anımsattı. Şentop yaptığı açıklamalarda, 17 Aralık'tan 2 hafta önce, 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyarette FETÖ'nün önde gelen yöneticileriyle çektirmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu aktardı. İşte Şentop'un bahsettiği o fotoğraflar...

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