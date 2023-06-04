İsveç'te polis eşliğinde yeni provokasyon: Terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından küstah talep | Video

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni terör yasasının iptalini istedi. Yasanın, Başkan Erdoğan'a ait olduğunu ve İsveç parlamentosunun Erdoğan'a boyun eğdiğini öne süren terör yandaşları, İsveç hükümetini istifaya davet etti.