Video Haber İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı hiç acımadan kesti | Video
İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı hiç acımadan kesti | Video

İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı hiç acımadan kesti | Video

14.08.2022 | 17:05

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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, yol yapımı sırasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yarım asırlık ağacı kesmesine toplumun her kesiminden büyük tepki geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı! İzmir’de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en ‘ÇEVRECİ’ kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara KIYIYORLAR! Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam!" diyerek o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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