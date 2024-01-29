Video Haber KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu | Video
KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu | Video

KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu | Video

29.01.2024 | 12:36

Türk savunma sanayiinin gözbebeği olarak görülen projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'da ilk uçuş için geri sayım başladı. Dünyada sayılı ülkede bulunan teknolojiye sahip olan KAAN, ilk defa 1 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştı. Milyonların heyecanla ve gururla beklediği KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu. İşte KAAN'ın dikkatleri üzerine çeken özellikleri...

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