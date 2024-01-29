KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu | Video

Türk savunma sanayiinin gözbebeği olarak görülen projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'da ilk uçuş için geri sayım başladı. Dünyada sayılı ülkede bulunan teknolojiye sahip olan KAAN, ilk defa 1 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştı. Milyonların heyecanla ve gururla beklediği KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu. İşte KAAN'ın dikkatleri üzerine çeken özellikleri...