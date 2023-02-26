Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken çıkış! 6'lı koalisyondan kukla aday tarifi... | VİDEOHABER
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday belirlemede gecikmediklerini ifade ederek, adeta kukla aday tarifinde bulundu.
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