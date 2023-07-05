Kato’nun altı petrol denizi! Cudi ve Gabar'ı katlıyor | Video
Yıllardır terör olayları ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde petrol denizine ulaşmasını engellediler. Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan sondajlar ve bulunan petrol bunu gözler önüne bir kez daha serdi. SABAH Gazetesi yazarı Yavuz Donat Kato, Cudi ve Gabar'da yapılan petrol keşifleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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