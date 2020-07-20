Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video
20.07.2020 | 11:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video 00:43
Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video 20.07.2020 | 11:26
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? | Video 02:41
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde Cuma namazı nasıl kılınacak? | Video 20.07.2020 | 11:17
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlı Adliye'ye sevk edildi | Video 00:41
Son Dakika: İstanbul Bağcılar'da Polis Erkan Gökteke'yi şehit eden zanlı Adliye'ye sevk edildi | Video 20.07.2020 | 11:06
PKK'nın kan donduran bombalı eylem planında 'Murat Boz, Mustafa Ceceli, Seda Sayan' detayı | Video 01:04
PKK'nın kan donduran bombalı eylem planında 'Murat Boz, Mustafa Ceceli, Seda Sayan' detayı | Video 20.07.2020 | 10:29
Son Dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'ye ne zaman geliyor! Düzenlemenin detayları neler? | Video 02:04
Son Dakika: İnternet sosyal medya düzenlemesi TBMM'ye ne zaman geliyor! Düzenlemenin detayları neler? | Video 20.07.2020 | 09:35
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video 00:25
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video 20.07.2020 | 09:24
TRT EBA TV izle! 20 Temmuz Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (20 Temmuz Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 20.07.2020 | 08:33
TRT EBA TV izle! 20 Temmuz 2020 Pazartesi 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (20 Temmuz 2020 Pazartesi) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 20.07.2020 | 08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video 19.07.2020 | 22:30
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı | Video 05:40
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı | Video 19.07.2020 | 22:10
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video 01:09
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video 19.07.2020 | 22:05
80 yıllık ömrün son durağı... Sahaflık kitapların dilinden anlamaktır | Video 06:44
80 yıllık ömrün son durağı... Sahaflık kitapların dilinden anlamaktır | Video 19.07.2020 | 21:57
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 06:22
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 19.07.2020 | 20:52
Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz verilerini açıkladı | Video 00:51
Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz verilerini açıkladı | Video 19.07.2020 | 20:12
70 yaşındaki kadın 50 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor | Video 04:30
70 yaşındaki kadın 50 yıldır balıkçılık yaparak ailesini geçindiriyor | Video 19.07.2020 | 19:47
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 04:25
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 19.07.2020 | 19:10
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu | Video 01:30
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu | Video 19.07.2020 | 16:42
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 07:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 19.07.2020 | 15:01
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 01:27
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 19.07.2020 | 14:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz yeni bir parti kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın kurduğu partinin ismi 'Yenilik' olarak açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA