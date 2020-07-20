Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz parti kurdu | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz yeni bir parti kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz'ın kurduğu partinin ismi 'Yenilik' olarak açıklandı.