Keşir ile telefonda görüşen Soylu: Cumhurbaşkanımız ve Ayşe Ablam sizlere emanet | Video

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu halkla buluşturdu. Soylu “Ayşe Abla” diye hitap ettiği Keşir’i ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Düzcelilere emanet ettiğini söyledi.